Eine 38-Jährige ist in der Nacht zum Sonntag in Bad Cannstatt unterwegs, als ihr ein Mann entgegenkommt, der onaniert. Die Kripo sucht nun nach Zeugen.











Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag eine 38 Jahre alte Frau in der Krefelder Straße in Bad Cannstatt sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.