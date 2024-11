Eine 35-Jährige steigt in der Nacht zum Samstag in der Stuttgarter City in ein Taxi und will nach Fellbach gefahren werden. In Bad Cannstatt rastet die Frau aus.

Eine 35 Jahre alte Frau steht im Verdacht, am frühen Samstagmorgen einen 41-jährigen Taxifahrer während der Fahrt in Bad Cannstatt bedroht und geschlagen zu haben. Polizeibeamte nahmen die Verdächtige vorläufig fest.

Wie die Polizei meldet, stieg die 35-Jährige in der Stuttgarter Innenstadt in das Taxi und wollte nach Fellbach-Oeffingen gefahren werden. In der Waiblinger Straße habe die Frau dem Taxifahrer gesagt, dass sie den Fahrpreis nicht bezahlen wolle und habe ihn dabei bedroht. Daraufhin hielt der 41-Jährige in der Nähe des Polizeireviers 6 in der Martin-Luther-Straße an, um die Polizei zu verständigen. Als beide ausgestiegen waren, soll die 35-Jährige auf den Taxifahrer eingeschlagen und versucht haben, zu flüchten.

Gegen 3.35 Uhr wurden Polizeibeamte auf die Auseinandersetzung aufmerksam und nahmen die offenbar betrunkene Tatverdächtige vorläufig fest. Auf dem Revier soll die Frau dann auch noch nach Polizisten getreten und einen 22-jährigen Beamten leicht verletzt haben. Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.