Vorfall in Bad Cannstatt: Kind auf Schulhof angegangen – warum fahndet die Polizei nicht öffentlich?

Erneut ist in Stuttgart ein Kind von einem Mann angesprochen worden. Während Eltern von einer versuchten Entführung sprechen, hält sich die Polizei auffallend zurück.

Es ist ein schmaler Grat zwischen Warnung und Panikmache. Gerade, wenn es um Kinder geht. Das weiß auch die Polizei. Und hält sich in solchen Fällen mit der Information der Öffentlichkeit für gewöhnlich sehr zurück. Doch inzwischen wird klar, dass es in Stuttgart zuletzt wohl mehr Fälle von durch Fremde angesprochenen oder gar festgehaltenen Kindern gibt, als bisher bekannt war.

Allein zwei sind es binnen weniger Tage im Umfeld der Deutsch-Französischen Grundschule in Sillenbuch gewesen. In Sillenbuch und im benachbarten Heumaden hatte es bereits im vergangenen Jahr drei ähnliche Fälle gegeben, von denen nur einer aufgeklärt werden konnte – er hatte sich als harmlos erwiesen. Mehrfach sollten Kinder mit der Aussicht auf Hundewelpen oder Kätzchen gelockt werden, meist wurden sie am Rucksack festgehalten, konnten sich aber losreißen und flüchten.

Mann will Neunjährigen festhalten

Dabei bleibt es aber nicht. Bereits Mitte Dezember hat sich ein ähnlicher Vorfall im Hallschlag ereignet. Diesmal sogar auf einem Schulhof. Ein laut Polizei neunjähriger Junge ging wohl am 11. Dezember gegen 10.40 Uhr während des Unterrichts über den Schulhof der Carl-Benz-Schule zur Toilette. Dort soll er von einem Mann angesprochen worden sein. Der Unbekannte soll das Kind aufgefordert haben, mit ihm zum Lidl zu gehen. Als der Junge weggehen wollte, soll der Mann versucht haben, ihn an der Schulter zu packen. Laut Beschreibung soll der Verdächtige etwa 40 Jahre alt, blond und von schlanker Statur gewesen sein.

Die Polizei ist sofort angerückt, konnte aber niemanden mehr finden. Die Schule informierte anschließend die Schulgemeinschaft mit einem Schreiben über den Vorfall. Verbunden mit der Bitte, wachsam zu sein und die Kinder über das richtige Verhalten in solchen Fällen aufzuklären. Solche Elternbriefe haben zuletzt alle betroffenen Schulen verschickt.

Eine breitere Öffentlichkeit ist von offizieller Seite allerdings in keinem der Fälle informiert worden. Die Polizei hat von sich aus keinen davon berichtet. Eltern aus Bad Cannstatt sprechen angesichts des Vorfalls auf dem Schulhof von einer „versuchten Kindesentführung“ und kritisieren, dass beispielsweise umliegende Einrichtungen wie andere Schulen oder Kindertageseinrichtungen nicht ins Bild gesetzt worden seien.

„Warum ist die Öffentlichkeit über einen Vorfall dieser Schwere nicht informiert?“, fragt eine Mutter. Wenn die Sicherheit von Kindern gefährdet sei, „erscheint es aus meiner Sicht besonders wichtig, transparent zu informieren und präventiv zu warnen, damit Eltern, Einrichtungen und Kinder entsprechend sensibilisiert sind“.

Polizei will keine Verunsicherung schüren

Eine berechtigte Frage. Man wolle keine Verunsicherung auslösen und keine Trittbrettfahrer ermuntern, sagt die Polizeisprecherin Daniela Treude. Die Erfahrung zeige, dass bei einer öffentlichen Fahndung viel komme, was nicht hilfreich sei. Deshalb berichte man solche Fälle nur, wenn man gezielt Zeugen suchen wolle. Am Ende sei das immer eine Abwägungssache. Das bedeute aber nicht, dass man untätig sei: „Wir sind rund um die betroffenen Schulen verstärkt unterwegs und kontrollieren dort regelmäßig.“ Man arbeite dabei mit den Schulen zusammen.

Dazu kommt, dass das reine Ansprechen von Kindern nicht als Straftat gilt und deshalb oft in der Öffentlichkeitsabteilung der Polizei gar nicht ankommt. Gleichwohl sorgen solche Vorfälle in den betroffenen Stadtteilen meist für große Aufregung, denn über die Elternbriefe und Chatgruppen verbreiten sie sich schnell.

In manchen Fällen sollen Kinder mit Hundewelpen oder Kätzchen angelockt werden. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

Positiv immerhin: Alle zuletzt betroffenen Kinder haben sich geradezu mustergültig verhalten. Sie sind nicht auf die Fremden eingegangen, haben sich losgerissen und sind geflüchtet. Danach haben sie sich Eltern oder Personen an der Schule anvertraut, die umgehend die Polizei informiert haben. Die rät, Kinder immer wieder auf die richtige Verhaltensweise in solchen Fällen hinzuweisen. Wenn Ängste bestehen, kann es auch helfen, den Weg zur Schule oder von dort nach Hause in Gruppen anzutreten.