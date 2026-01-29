Vorfall in Bad Cannstatt: Kind auf Schulhof angegangen – warum fahndet die Polizei nicht öffentlich?

Erneut ist in Stuttgart ein Kind von einem Mann angesprochen worden. Während Eltern von einer versuchten Entführung sprechen, hält sich die Polizei auffallend zurück.
Es ist ein schmaler Grat zwischen Warnung und Panikmache. Gerade, wenn es um Kinder geht. Das weiß auch die Polizei. Und hält sich in solchen Fällen mit der Information der Öffentlichkeit für gewöhnlich sehr zurück. Doch inzwischen wird klar, dass es in Stuttgart zuletzt wohl mehr Fälle von durch Fremde angesprochenen oder gar festgehaltenen Kindern gibt, als bisher bekannt war.