Vorfall in Bad Cannstatt: Jugendliche versuchen Zwölfjährigen auszurauben und schlagen ihn
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Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Zwölfjähriger ist am Sonntagabend in Bad Cannstatt unterwegs, als drei Jugendliche versuchen, ihm sein Handy aus der Hand zu reißen. Dann stoßen sie ihn zu Boden und schlagen zu.

Unbekannte haben am frühen Sonntagabend versucht, einen zwölf Jahre alten Jungen im Bereich des Martin-Meyer-Steges in Stuttgart-Bad Cannstatt auszurauben. Der Zwölfjährige war laut einer Mitteilung der Polizei gegen 17.30 Uhr in Richtung der Gleise unterwegs, als sich ihm drei Unbekannte näherten und ihn ansprachen. Sie versuchten, ihm sein Handy aus der Hand zu reißen und seinen Rucksack zu öffnen.

 

Anschließend stießen sie ihn zu Boden, schlugen ihn und forderten Geld. Als er angab, keines zu haben, flüchteten die Täter der Polizei zufolge ohne Beute Richtung Wilhelmsplatz.

Zwei der Täter waren laut der Mitteilung zwölf bis 14 Jahre alt, hatten dunkle Haare und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug eine Schildmütze von Gucci. Der dritte war etwas jünger und kleiner, trug ebenfalls dunkle Kleidung mit roten Akzenten und hatte dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

 