Vorfall in Bad-Cannstatt: 34-Jährige fährt betrunken und ohne Führerschein Auto – Polizei sucht Zeugen

Eine 34-jährige Frau wurde am Sonntag in Stuttgart-Bad Cannstatt festgenommen, nachdem sie betrunken unterwegs war. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich zu melden.

Eine 34 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend in Stuttgart-Bad Cannstatt vorläufig festgenommen worden. Der Grund: Sie ist mutmaßlich betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen gegen 19 Uhr, dass ein Renault Captur in der Konrad-Adenauer-Straße wiederholt gegen den Bordstein gefahren sei und einen platten Reifen habe.

Alarmierte Polizeibeamte entdeckten den Wagen wenig später in der Löwentorstraße und hielten ihn an. Bei der Kontrolle der 34-Jährigen bemerkten die Beamten Anzeichen von Alkoholeinfluss. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Zudem stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Polizei bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, sich zu melden

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 34-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die genaue Fahrtstrecke werde derzeit noch ermittelt.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen oder möglichen Geschädigten, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier 2 in der Wolframstraße unter der Telefonnummer 0711-89903200 entgegen.