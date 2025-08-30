Vorfall in Bad Cannstatt: 21-Jähriger von Unbekannten geschlagen und ausgeraubt

1 Ein 21-Jähriger wurde von Unbekannten erst geschlagen und dann ausgeraubt (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa

Ein junger Mann ist am Freitagabend in Bad Cannstatt unterwegs, als er auf drei junge Männer trifft. Einer von ihnen schlägt ihn ins Gesicht – und anschließend wird der Mann ausgeraubt.











Unbekannte haben am Freitagabend einen 21 Jahre alten Mann am Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt geschlagen uns ausgeraubt. Der 21-Jährige hielt sich dort laut Polizei gegen 22.45 Uhr auf, als er auf drei junge Männer traf. Einer der Männer schlug dem 21-Jährigen mit der Faust in das Gesicht. Anschließend stahlen die Täter ihm Bargeld in Höhe von rund 100 Euro und Zigaretten und flüchteten in Richtung König-Karls-Brücke.