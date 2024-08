Vorfall in Backnang: Streugutcontainer auf Gleise geworfen

1 Den 33-jährigen Täter konnte die Polizei unweit des Tatorts festnehmen. Foto: StZn

Mit einer gefährlichen Aktion hat ein 33-Jähriger am Dienstag am Backnanger Bahnhof Aufsehen erregt. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.











Ein 33 Jahre alter Mann hat nach den Angaben der Bundespolizei am späten Dienstagabend einen Streugutcontainer, der auf dem Bahnsteig des Bahnhofs in Backnang (Rems-Murr-Kreis) stand, hochgehoben und anschließend auf die Gleise geworfen. Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht. Danach soll der Mann selbst in den Gleisbereich gestiegen und in Richtung Maubach davongegangen sein. Ein Zug, der auf dem betroffenen Gleis 4 fuhr, erfasste kurz darauf den Container, der dabei ebenso wie der Zug selbst beschädigt wurde.