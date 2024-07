Vorfall in Backnang: Mann niedergeschlagen und beraubt

Vorfall in Backnang

1 Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Foto: Carsten Rehder/d/a

Ein 58-Jähriger wird am Donnerstagmorgen in Backnang von einem anderen Mann angesprochen und dann niedergeschlagen. Der Täter nimmt dem Opfer Geld weg und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.











Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub in der Backnanger Innenstadt, der am frühen Donnerstagmorgen passiert ist. Nach Informationen der Polizei wurde ein 58-Jähriger in der Marktstraße von einem anderen Mann angesprochen und dann von ihm unvermittelt niedergeschlagen. Anschließend nahm der Täter seinem Opfer mehrere hundert Euro Bargeld weg und flüchtete mit der Beute.