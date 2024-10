Vorfall in Backnang: Mann droht Kindern wegen „Flammenwerfer“

1 Die Polizei in Backnang ermittelt. Foto: dpa/Soeren Stache

Kinder hantieren am Freitagabend in Backnang mit einem selbst gebastelten „Flammenwerfer“. Das erzürnt einen Anwohner derart, dass er zwei der Kinder bedroht und festgehalten haben soll.











Der Polizei wurde am Freitag gegen 20.40 Uhr gemeldet, dass sich mehrere Kinder an der Schule im Seelacher Weg in Backnang aufhalten und dort mit einer Art Flammenwerfer hantieren würden. Ein 31-jähriger Anwohner soll über die Kinder laut Polizei derart verärgert gewesen sein, dass es zwischen ihm und zwei Kindern (13,12) zu einer Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf er sie bedroht und festgehalten haben soll.