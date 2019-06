1 In einer Bar in Backnang sind zwei Männer ausgerastet. (Symbolbild) Foto: dpa

Zwei Männer haben in der Nacht zum Samstag Gäste einer Bar in Backnang unter anderem mit Gläsern und Barhockern attackiert.

Backnang - Zwei 34 und 38 Jahre alte Männer sind am frühen Samstagmorgen in einer Bar in der Gartenstraße in Backnang (Rems-Murr-Kreis) total ausgerastet und haben Gäste unter anderem mit Gläsern und Barhockern beworfen.

Wie die Polizei berichtet, hielten sich die beiden Männer den ganzen Abend in der Bar auf. Immer wieder pöbelten sie andere Gäste an und beleidigten sie. Als sie schließlich Gläser und Barhocker zu Wurfgeschossen umfunktionierten, wurden sie der Bar verwiesen.

Die Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung rechnen. Da einer der beiden Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er auf Anweisung der Staatsanwaltschaft sofort eine Sicherheitsleistung bezahlen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.