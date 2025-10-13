Vorfall in Backnang: Aggressiver Ladendieb beißt Kunden in den Oberschenkel
Der 18-jährige Dieb wurde von der Polizei abgeführt (Symbolfoto). Foto: imago images/Michael Gstettenbauer

Was als einfacher Diebstahl in einer Drogerie begann, endete für einen 18-Jährigen in Backnang mit Handschellen – und für einen Kunden mit einer Bisswunde.

Ein aggressiver Ladendieb, der am Freitagabend von der Polizei in Backnang (Rems-Murr-Kreis ) festgenommen wurde, sitzt nun in Haft. Laut der Polizei wurde er gegen 17.15 Uhr in einer Drogerie in der Grabenstraße erwischt, wie er mehrere Parfüms im Wert von über 170 Euro in seine Tasche steckte und ohne zu bezahlen gehen wollte. Ein Mitarbeiter hatte alles beobachtet.

 

Als der 18-Jährige daraufhin angesprochen und zum Büro geführt werden sollte, versuchte er, sich gewaltsam zu befreien. Dabei biss er einem 62-jährigen Kunden, der in dem Tumult zu Hilfe gekommen war, in den Oberschenkel.

Die Polizei nahm den jungen Mann fest, und am Samstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl um, woraufhin der 18-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. sas

 