Ein schlafender Jugendlicher in der S-Bahn ruft die Polizei auf den Plan. Als die ihn kontrollieren will, wird er gewalttätig. Die Beamten stellen fest, dass der 17-Jährige einiges auf dem Kerbholz hat.









Ein 17-jähriger Jugendlicher hat in der Nacht zum Montag gegen 1.30 Uhr am Bahnhof Backnang zwei Beamte der Bundespolizei angegriffen und erheblichen Widerstand geleistet. Laut der Bundespolizei war der Jugendliche in einer abgestellten S-Bahn eingeschlafen und zunächst nicht wach zu bekommen. Während die Polizisten ihn kontrollierten, soll der 17-Jährige unvermittelt mit der Faust in Richtung des Gesichts eines Polizisten geschlagen haben, ohne dieses jedoch zu treffen. Danach versuchte er weiter, die Beamten zu schlagen, zu treten und zu beißen.

Die Überprüfung seiner Personalien ergab nicht nur, dass der tunesische Staatsangehörige sich unerlaubt in Deutschland aufhält, sondern dass gegen ihn auch ein Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischen Diebstahls vorlag. Zudem wurden bei ihm eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Der Jugendliche und die beiden Polizisten verletzten sich bei der Auseinandersetzung leicht. Der 17-Jährige wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt, nun sitzt er in Untersuchungshaft.