Ein nächtlicher Streit bei der Hardtwaldhalle in Aspach eskaliert: Ein junger Mann pöbelt, widersetzt sich der Polizei und landet in der Zelle. Jetzt droht ihm ein Verfahren.

Nächtlicher Polizeieinsatz in Aspach: Bei der Hardtwaldhalle flogen nicht nur Worte, sondern auch die Nerven aus der Kurve. Gegen 22.40 Uhr wurde die Polizei in die Rielingshäuser Straße gerufen: drei Personen waren dort aneinandergeraten. Was genau den Streit zwischen zwei Männern und einer Frau entzündete, bleibt unklar. Klar scheint hingegen: Ein 23-Jähriger ließ sich nicht beruhigen.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, verhielt sich der junge Mann während des Einsatzes zunehmend aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Die Polizei entschied sich, ihn zur Gefahrenabwehr festzusetzen. Doch statt Einsicht gab es Widerstand.

Mehr als ein Promille im Blut und wenig Einsicht

Der Mann war deutlich alkoholisiert, ein Atemtest zeigte mehr als ein Promille. Statt auf Ansprache zu reagieren, habe er sich gegen die Maßnahmen der Polizei gewehrt, heißt es im Bericht weiter. Letztlich sei den Einsatzkräften keine Wahl geblieben: Der 23-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, um weitere Störungen zu verhindern.

Doch damit ist die Sache für ihn nicht erledigt. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Was als lautstarker Streit begann, endete für ihn mit einer Nacht in der Zelle und einem drohenden Nachspiel vor Gericht.