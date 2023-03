Vorfall in Aspach

1 Die Polizei sucht nach einem Vorfall in Aspach nach mehreren Männern. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Autobesitzer ist am Samstagabend in Aspach von mehreren Männern zusammengeschlagen worden. Zuvor hatte einer von ihnen gegen das Auto uriniert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Weil er am Samstagabend an das Vorderrad seines Wagens urinierte, hat ein Autobesitzer einen etwa 30 bis 35-jähriger Mann aufgefordert, dies zu unterlassen. Der kräftig gebaute, etwa 1,70 Meter große Mann ging daraufhin mit den Fäusten auf den Besitzer los.

Doch das war noch nicht alles, was der Mann einstecken musste. Wie die Polizei mitteilte, kamen noch vier weitere Männer hinzu, zwei davon schlugen und traten auf den bereits am Boden liegenden Mann ein. Erst als sich eine Anwohnerin lautstark einmischte ließen die Peiniger von ihrem Opfer ab und entfernten sich in Richtung des nahe gelegenen Hotels Sonnenhof.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 17 Uhr in der Oberstenfelder Straße ereignete, sich unter der Telefonnummer 0 71 91/90 90 zu melden.