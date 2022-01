Maskenverweigerer wehrt sich in Baumarkt gegen Rausschmiss

Vorfall in Albstadt

1 Ein Mann wollte in einem Baumarkt keine Maske anziehen. Foto: imago images/Michael Gstettenbauer

In Albstadt hat ein Maskenverweigerer in einem Baumarkt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Dabei hat er einen Beamten leicht verletzt.















Albstadt - Ein renitenter Maskenverweigerer hat sich in einem Baumarkt im Zollernalbkreis gegen seinen Rausschmiss gewehrt und dabei einen Polizisten leicht verletzt. Mitarbeiter eines Baumarkts in Albstadt hätten die Beamten gerufen, weil sich der 39-Jährige am Freitag geweigert hatte, dort eine Maske zu tragen, teilte die Polizei mit.

Er hatte sich demnach zuvor schon im Rathaus geweigert, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und dort Polizisten beleidigt. Als die Beamten ihn des Baumarkts verweisen wollten, habe er auf sie eingeschlagen. Erst mit Hilfe von Pfefferspray konnten ihm die Polizisten demnach Handschellen anlegen.

Nach Abschluss der Maßnahmen der Polizei wurde der Mann den Angaben zufolge wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn werde nun wegen Angriffs auf Polizisten und Beleidigung ermittelt.