1 Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat. Bei dem Adapter handelt es sich laut der Sprecherin wohl um den Rest eines Steckers. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Wenn kleine Kinder verletzt werden, erregt das Aufsehen. In einem aktuellen Fall musste sogar ein ICE außerplanmäßig halten. Und nicht nur das einjährige Kleinkind ist verletzt.











Ein einjähriges Kind hat mehrere stecknadelgroße Verbrennungen an Armen und Beinen erlitten, nachdem es in einem ICE einen Strom-Adapter in einer Steckdose berührte. Auch die Mutter hatte nach Angaben der Bundespolizei Verbrennungen am Arm. Es handle sich in beiden Fällen um leichte Verletzungen, sagte eine Sprecherin.