1 Die Polizei sucht nach zwei Männern, die einen Mercedes demoliert haben sollen. Foto: Phillip Weingand, STZN

In Fellbach beschädigen zwei Männer einen Mercedes schwer. Sie hören erst auf, als ein Zeuge einschreitet. Die Polizei prüft, ob es sich um eine gezielte Aktion gegen den Besitzer gehandelt hat.

Fellbach - In der Nacht auf Sonntag haben in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis) zwei unbekannte Männer ein geparktes Auto schwer beschädigt. Ein Zeuge beobachtete gegen zwei Uhr morgens, wie die beiden in der Salierstraße aus einem dunklen Wagen stiegen und einen Mercedes völlig demolierten. „Unter anderem wurden die Frontscheibe und der Kühlergrill eingeschlagen“, so ein Sprecher der Polizei. Als der Zeuge die Männer ansprach, stiegen sie in ihr Auto – möglicherweise einen BMW-Kombi – und fuhren in Richtung Blumenstraße davon.

Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach den Tätern

Die Täter haben einen Schaden von 10 000 bis 15 000 Euro angerichtet. Die Polizei (Telefonnummer 07 11/5 77 20) prüft jetzt, ob sich die Aktion gezielt gegen den Besitzer des Mercedes gerichtet haben könnte. Die Personenbeschreibung, mit der sie um Hinweise bittet, besagt lediglich, dass die Täter ungefähr 25 bis 30 Jahre alt und rund 1,85 Meter groß gewesen sein sollen.