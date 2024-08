1 Die Besitzerin habe am Samstagabend das Tier mit einem Einschussloch auf der Koppel gefunden, teilte die Polizei mit. (Symbolbild) Foto: imago/Shotshop/Pflügler Photo

Eine Frau macht im Neckar-Odenwald-Kreis einen grausigen Fund, als sie zu ihrem Pferd geht.











Ein Unbekannter hat ein Pferd auf einer Koppel in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) mit einem Schuss getötet. Die Besitzerin habe am Samstagabend das Tier mit einem Einschussloch auf der Koppel gefunden, teilte die Polizei mit. Am Mittag habe das Pferd noch gelebt. Die Polizei sucht Zeugen.