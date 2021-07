1 Polizisten entdeckten das Kind in dem Auto. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Eine Polizeistreife entdeckt auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Hardheim ein Kind, das in einem Auto zurückgelassen wurde. Da das Fahrzeug in der prallen Sonne steht, rufen sie die Mutter im Baumarkt aus.

Hardheim - Eine 31 Jahre alte Frau hat am Montag in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ihr schlafendes Kind in ihrem Auto, das bei 31 Grad Celsius in der prallen Sonne stand, zurückgelassen und ging in einen Baumarkt. Polizisten ließen die Mutter in dem Geschäft ausrufen, die daraufhin erschien und das Kind aus dem Auto holte.

Wie die Polizei meldet, stellte eine Streifenwagenbesatzung das Auto auf dem Kundenparkplatz des Baumarkts in der Gustav-Eirich-Straße fest. Fahrer- und Beifahrerscheibe waren einen Spalt heruntergelassen. Weil das Fahrzeug in der prallen Sonne stand, ließen die Beamten die Fahrerin im Baumarkt ausrufen. Daraufhin kam die Mutter zum Auto zurück und holte das Kind aus dem Fahrzeug. Sie gab an, nur wenige Minuten im Markt gewesen zu sein. Das Kind war sichtlich gerötet. Laut einer Sprecherin der Polizei bekommt nun das Jugendamt eine Meldung über den Vorfall.

Vor dem Hintergrund dieses Falles warnt die Polizei ausdrücklich davor, Kinder oder Haustiere im Auto zurück zu lassen, denn selbst Außentemperaturen von 20 Grad Celsius können lebensgefährlich werden, weil sich die Temperatur im Auto mit der Zeit stark erhöht. Es mache dabei keinen Unterschied, ob die Fenster geschlossen oder einen Spalt breit geöffnet sind. „Auch wenn der geplante Zeitraum noch so kurz ist, sollten Autofahrer ihre Liebsten daher nie im Fahrzeug zurücklassen“, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung.