1 Ein Zugbegleiter ist in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) bei einer Fahrkartenkontrolle verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Bei einer Fahrkartenkontrolle wird ein Zugbegleiter attackiert. Die Polizei muss eingreifen.











Ein Zugbegleiter ist in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) bei einer Fahrkartenkontrolle verletzt worden. Eine 18-Jährige ohne Ticket habe auf die Kontrolle in einem Regionalzug am Freitag aggressiv reagiert und den Zugbegleiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Bundespolizei mit.