Ein 68-Jähriger masturbiert im Becken in Leonberg, er hat es offenbar auf Jungs abgesehen. Die Polizei nimmt ihn mit. Zeugen und weitere mögliche Geschädigte werden gesucht.
Offenbar vor allem auf Kinder abgesehen hatte es ein 68-Jähriger, der sich am Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr im Leobad mehreren Personen unsittlich näherte, wie die Polizei meldet. Zunächst beobachtete demnach ein 25-jähriger Badegast den Tatverdächtigen, wie dieser in einem Schwimmbecken seine Badehose zur Seite zog und begann, sich selbst zu befriedigen. Der 25-Jährige verlor den Mann dann aber aus den Augen.