Zigarettenautomat in Gerlingen gesprengt

1 Ein Zigarettenautomat in Gerlingen ist gesprengt worden, hier ein Symbolfoto. Foto: dpa

In Gerlingen wurde ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Das kommt in der Region Stuttgart ziemlich häufig vor, manche Banden haben sich auf die Automaten regelrecht spezialisiert.

Gerlingen - In der Nacht zum Samstag wurden kurz nach Mitternacht mehrere Anwohner der Dieselstraße in Gerlingen durch einen sehr lauten Knall wach. Eine Streife des Polizeireviers Ditzingen war sofort vor Ort. Sie stellten fest, dass ein Zigarettenautomat aufgesprengt wurde. Zudem wurden Zigarettenschachteln sowie Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro aufgefunden. Zeugen haben kurz nach dem Knall ein weißes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit die Dieselstraße entlangfahren sehen.

Die Polizei sucht dringend Zeugen

Die Fahndung mit mehreren Streifen des Polizeirevier Ditzingen verlief allerdings ohne Erfolg. Über die Höhe des Sachschadens und des Diebesguts ist bislang nichts bekannt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter der Rufnummer 07156/4352-0 zu melden. Solche Fälle kommen immer wieder vor, etwa 2014 in Erdmannhausen oder 2016 und 2017 in Stuttgart.

Zigarettenautomaten sind oft das Ziel von Attacken

Auch in Heidenheim oder Göppingen gibt es Sprengattacken gegen die Automaten. Zigarettenautomaten sind häufig das Ziel von Kriminellen, weil sie scheinbar unbewacht eine leichte Beute zu sein scheinen. Manche Banden haben sich darauf regelrecht spezialisiert, manchmal werden Automaten auch ganz mitgenommen. Ob in Gerlingen eine organisierte Bande dahinter steckt oder ob es sich um eine Spontantat handelt, ist derzeit noch völlig offen.