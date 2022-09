Historisches Volksfest in Stuttgart

1 Der Vorfall ereignete sich beim Historischen Volksfest auf dem Schlossplatz. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Vater fährt mit seinem Sohn mit einem Fahrgeschäft beim Historischen Volksfest auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Direkt nach der Fahrt klagen die beiden über Reizungen der Atemwege und der Augen. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag offenbar eine ätzende Flüssigkeit auf einen Sitz eines Fahrgeschäfts auf dem Historischen Volksfest am Schlossplatz in Stuttgart-Mitte geschüttet. Ein 59-jähriger Mann und sein drei Jahre alter Sohn erlitten dadurch Reizungen der Atemwege und der Augen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, besuchten die beiden am Samstagabend das Historische Volksfest und fuhren gegen 19.30 Uhr mit einer Berg- und Talbahn. Nachdem der Vater und sein Sohn ausgestiegen waren, begann das Kind zu weinen und der 59-Jährige stellte einen beißenden Geruch fest. Beide klagten daraufhin über Atemwegsreizungen und Reizungen der Augen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatten Unbekannte eine Flüssigkeit auf den Sitz geschüttet, die die Reizungen verursachte. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3200 zu melden.