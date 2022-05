1 Das Auto ist nach dem Brand nur noch ein Wrack. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Mitten auf der Fahrt auf der B 14 bei Winnenden fängt ein Auto Feuer. Der Fahrer kann sich gerade noch retten, das Auto brennt völlig aus.















Ein Auto, das am Montagabend auf der B 14 in Richtung Stuttgart unterwegs war, ist offenbar während der Fahrt kurz nach der Anschlussstelle Winnenden-West in Brand geraten. Wie die Polizei berichtete, wurde der 19-jährige Fahrer gegen 21.50 Uhr von einem anderen Verkehrsteilnehmer durch Lichthupe darauf aufmerksam gemacht. Er konnte anhalten und sich aus dem Wagen befreien, erlitt dabei aber leichte Verletzungen. Das Auto brannte völlig aus, den Schaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten durch die Feuerwehr und die Straßenreinigung der Straßenmeisterei Weinstadt musste die B 14 voll gesperrt werden. Warum das Auto Feuer gefangen hat, konnte bisher nicht geklärt werden.

Auch in Burgstetten brennt ein Fahrzeug

Auch in Burgstetten ist am Montagabend ein Fahrzeug in Brand geraten. Ein 17-jähriger Rollerfahrer bemerkte gegen 21 Uhr, dass Öl aus seiner Auspuffanlage austrat. Er hielt an, während der Roller im selben Moment Feuer fing. Die örtliche Feuerwehr musste löschen. Der Fahrer blieb unverletzt.