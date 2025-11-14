Vorfall bei Wicked-Premiere: Angreifer von Ariana Grande bereits angeklagt

Bei der "Wicked"-Premiere in Singapur stürmte ein bekannter Event-Crasher auf Ariana Grande zu. Jetzt wurde Johnson Wen vor Gericht gestellt. Die Szenen gingen viral - und lösten scharfe Kritik aus, auch von Co-Star Marissa Bode.

Die "Wicked"-Premiere in Singapur am Donnerstag wurde für Ariana Grande (32) zum gefährlichen Grenzübertritt statt großem Glamour. Johnson Wen, eine australische Social-Media-Persönlichkeit, die sich selbst als "Pyjama Man" bezeichnet, stürmte auf Ariana Grande zu und legte seinen Arm um sie. Nun hat das juristische Nachspiel begonnen.

Wie die BBC berichtet, wurde Wen am Freitagnachmittag vor Gericht gestellt und wegen öffentlichen Ärgernisses angeklagt. Ihm droht eine Geldstrafe von bis zu 2.000 Singapur-Dollar, umgerechnet etwa 1.300 Euro. Der Mann erschien ohne rechtlichen Beistand vor Gericht.

Schockmoment auf dem gelben Teppich

Videos des Vorfalls verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien. Sie zeigen, wie Grande gerade Händchen haltend mit ihrem Co-Star Michelle Yeoh (63) über den Teppich läuft und mit der freien Hand Autogramme verteilt. Plötzlich drängt sich Wen an Fotografen vorbei und rennt direkt auf die Sängerin zu. Der Schock steht Grande ins Gesicht geschrieben.

Die Reaktion ihrer Kolleginnen folgt blitzschnell: Cynthia Erivo (38), die Yeoh an der anderen Hand hält, stürmt sofort auf Wen zu und schiebt ihn energisch weg. Auch Yeoh und Erivo bilden daraufhin einen schützenden Schirm um Grande, während das Sicherheitspersonal eingreift und den Mann vom Teppich zerrt.

In seiner Instagram-Bio bezeichnet er sich selbst als "Troll", auf seinem Account postete er ein Video des Vorfalls. In der Bildunterschrift bedankte er sich bei Grande und schrieb: "Liebe Ariana Grande, danke, dass du mich auf den gelben Teppich mit dir springen lassen hast." Dazu setzte er ein Herz-Emoji. Was für Wen offenbar ein Spaß war, empfinden viele als übergriffig und gefährlich.

"Du bist eine schlechte Person"

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Viele verwiesen auf Grandes öffentlich gemachte Kämpfe mit Angstzuständen und einer posttraumatischen Belastungsstörung, die sie nach dem Bombenanschlag bei ihrem Konzert in Manchester 2017 entwickelt hatte. "Nach all dem Trauma, das Ari durchgemacht hat, ist das mehr als respektlos. Nicht nur ihr gegenüber, sondern dem gesamten Cast und allen Fans gegenüber. Es ist buchstäblich empörend. Du solltest dich schämen", kommentierte ein Nutzer.

Auch Marissa Bode (25), die in den beiden "Wicked"-Filmen Nessarose Thropp spielt, schaltete sich ein. In einem TikTok-Video wandte sie sich an jene, die Wen als "Fan" bezeichnen: "Das meine ich, wenn ich sage, dass Social Media das Schlechteste in Menschen hervorbringt. Hast du deine Views bekommen? Deine Likes? Rate mal, was du auch getan hast? Du hast jemanden in höchstem Maße unsicher fühlen lassen - aber keine Reue. Das geht an dir vorbei. Du bist eine schlechte Person."

Keine Entschuldigung in Sicht

Gegenüber NBC News beschrieb sich Wen als "Mega-Fan" von Grande und erklärte, er sei "glücklich" gewesen, sie zu treffen. "Ich habe davon geträumt, sie kennenzulernen, und jetzt sind meine Träume wahr geworden", schrieb er. Auf Anfragen zu dem Online-Gegenwind oder dazu, dass er Grande möglicherweise verängstigt haben könnte, reagierte er laut dem Sender nicht.

Wen ist kein Unbekannter in der Szene der Event-Crasher. Der Australier hat sich einen Ruf als notorischer Bühnen- und Teppich-Störer erarbeitet.