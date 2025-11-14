Vorfall bei Wicked-Premiere: Angreifer von Ariana Grande bereits angeklagt

Bei der "Wicked"-Premiere in Singapur stürmte ein bekannter Event-Crasher auf Ariana Grande zu. Jetzt wurde Johnson Wen vor Gericht gestellt. Die Szenen gingen viral - und lösten scharfe Kritik aus, auch von Co-Star Marissa Bode.
Die "Wicked"-Premiere in Singapur am Donnerstag wurde für Ariana Grande (32) zum gefährlichen Grenzübertritt statt großem Glamour. Johnson Wen, eine australische Social-Media-Persönlichkeit, die sich selbst als "Pyjama Man" bezeichnet, stürmte auf Ariana Grande zu und legte seinen Arm um sie. Nun hat das juristische Nachspiel begonnen.