Das Polizeirevier Marbach ermittelt in einem etwas ungewöhnlichen Fall von Straßenverkehrsgefährdung: ein Unbekannter ist am Sonntag bei Murr auf ein Feuerwehrauto zugerast.









Die Polizei sucht nach einem unbekannten Autofahrer, der am Sonntag einen Großbottwarer Feuerwehrmann gefährdet hat. Der 31-Jährige war gegen 12.15 Uhr mit einem Transportfahrzeug auf der Landesstraße 1100 von Großbottwar kommend in Richtung Marbach und Benningen unterwegs gewesen. Im Bereich des Tunnels Steinbruch kam ihm ein silbernes Auto entgegen, dessen Fahrer offenbar mehrere Auto überholt hatte und daher direkt auf das Feuerwehrfahrzeug zufuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der Feuerwehrmann eine Vollbremsung hinlegen. Das silberne Auto, möglicherweise eine Mercedes C-Klasse, scherte wieder auf die eigene Fahrspur ein und setzte seine Fahrt in Richtung Steinheim fort. Das Polizeirevier Marbach ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 71 44 / 90 00 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.