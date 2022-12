Flugzeugtür löst sich in der Luft und kracht in Garten

1 Die Tür des Kleinflugzeugs löste sich und fiel in den Garten einer Sozialstation in Meckenbeuren (Symbolbild). Foto: imago images/onw-images/Marius Bulling via www.imago-images.de

Die Tür eines Kleinflugzeugs ist nahe Friedrichshafen in den Garten einer Sozialstation gestürzt. Der Pilot ignorierte vor dem Start Hinweise auf eine Fehlfunktion.















Die Tür eines Kleinflugzeugs hat sich am Freitag in der Luft verselbstständigt und ist in den Garten einer Sozialstation in Meckenbeuren am Bodensee gekracht. Das Elektroniksystem des Fliegers habe den Piloten über die Fehlfunktion der Tür noch vor Start informiert, erklärte eine Polizeisprecherin.

Der 45-Jährige habe das Signal aber ignoriert und sei vom nahe gelegenen Flughafen Friedrichshafen abgehoben, wo er auch direkt nach dem Türverlust wieder landete. Er müsse sich nun einem möglichen Verfahren wegen Gefährdung des Flugverkehrs stellen. Weder der Pilot sei verletzt worden noch Menschen in dem Garten in Meckenbeuren.