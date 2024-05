1 Die Wasserschutzpolizei Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Heiko Rebsch

Ein Arbeitsschiff einer Wasserbaufirma hat am Donnerstagabend ein Personenschiff auf dem Neckar bei Stuttgart-Bad Cannstatt behindert. Die Wasserschutzpolizeistation Stuttgart ermittelt.











Ein Arbeitsschiff einer Wasserbaufirma hat am Donnerstagabend die Schifffahrt auf dem Neckar bei Stuttgart-Bad Cannstatt blockiert. Laut Angaben der Polizei geriet das Schiff gegen 18 Uhr in die Fahrrinne des Neckar im Bereich Berger Steg und behinderte dadurch in der Folge ein Personenschiff.