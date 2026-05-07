Vorfall aus dem Jahr 2022: Superdry-Gründer James Holder muss wegen Vergewaltigung ins Gefängnis

1 James Holder. Foto: ddp images/Rebecca Reid / eyevine

James Holder, Mitgründer der Modemarke Superdry, ist zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 54-Jährige hatte 2022 eine Frau in deren Wohnung vergewaltigt.











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James Holder (54), der 2003 gemeinsam mit Julian Dunkerton die Modemarke Superdry aufgebaut hat, ist zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Bristol befand den 54-jährigen Unternehmer der Vergewaltigung für schuldig, meldet unter anderem die BBC. Holder, der per Videokonferenz aus dem Gefängnis zugeschaltet war, zeigte keinerlei Regung, als er von Richter David Chidgey verurteilt wurde, der erklärte, bei dem Angriff sei es "um Ihr Anspruchsdenken und Ihr Gefühl gegangen, tun zu können, was Sie wollten, sowie um Ihre gleichgültige Missachtung des absoluten Rechts des Opfers, selbst zu entscheiden, was sie mit ihrem eigenen Körper tun wollte". Schuldig gesprochen hatte ihn zuvor bereits eine Jury aus sieben Männern und fünf Frauen.