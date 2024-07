Vorfall auf Spielplatz in Korntal-Münchingen

1 Angriff: Auf einem Spielplatz in Korntal kommt es zu einer Attacke. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auf einem Spielplatz kommt es zu einem Angriff auf eine Gruppe Jugendlicher. Dabei werden auch Dinge geraubt, ein Handy geht zu Bruch. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.











Wegen Raubes ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen drei unbekannte Täter. Am Dienstag sollen sie in Korntal auf dem Spielplatz nahe einer Schule in der Zuffenhauser Straße vier Jungen im Alter von zwölf, 13 und 14 Jahren attackiert haben.