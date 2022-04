Vorfall auf Parkplatz in Bad Cannstatt

1 Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Eine 39-Jährige legt sich offenbar für ein Sonnenbad auf den Parkplatz eines Discounters, als ein 50-Jähriger auf den Parkplatz fährt und über die Beine der Frau rollt. Die 39-Jährige wird schwer verletzt, der Autofahrer war wohl betrunken.















Link kopiert

Eine 39 Jahre alte Frau ist am Montagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Daimlerstraße in Bad Cannstatt schwer verletzt worden, als ein 50-jähriger VW-Fahrer über ihre Beine fuhr. Die Frau hatte sich offenbar auf den Boden gelegt, um sich zu sonnen, der Autofahrer war wohl betrunken.

Wie die Polizei berichtet, lag die 39-Jährige gegen 18 Uhr mittig auf dem Parkplatz, als der VW-Fahrer auf den Parkplatz fuhr. Dabei übersah er wohl die Frau und rollte über deren Beine. Die 39-Jährige wurde schwer verletzt, Rettungskräfte brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 50-Jährige offenbar betrunken war. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss setzten sie den 50-Jährigen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.