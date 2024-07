Vorfall auf Discounterparkplatz in Ditzingen: Räuber stoßen auf Gegenwehr und flüchten

1 Versuchter Raub in Ditzingen: Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Marijan Murat

Zwei Unbekannte scheitern bei ihrem Vorhaben, in Ditzingen einen 29-Jährigen auszurauben. Als sich ihr vermeintliches Opfer wehrt, treten sie den Rückzug an.











Zwei bislang unbekannte Männer haben am Donnerstagvormittag in Ditzingen einen 29-Jährigen angegriffen, um ihn auszurauben. Die beiden Männer sprachen laut Polizeibericht gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Zeissstraße den 29-Jährigen an und rissen ihn unvermittelt zu Boden. Während sie auf den jungen Mann einschlugen und versuchten, dessen Geldbörse zu entwenden, setzte dieser sich zur Wehr. Die Unbekannten ließen daraufhin von ihm ab und flüchteten mit einem grauen VW Golf mit Ludwigsburger Zulassung (LB-).