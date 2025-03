Unfall in Wendlingen Pedelec-Fahrer mit über drei Promille gestürzt – schwer verletzt in Klinik

Ein offenbar stark betrunkener Fahrradfahrer hat sich am Sonntag bei einem Sturz in Wendlingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt. Er wollte an einem Fußgänger vorbeifahren, als er die Kontrolle über sein Pedelec verlor.