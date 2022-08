1 Die Biogasanlage am Sauserhof: Die grüne Plane ist runter vom Gasbehälter. Foto: Ralf Poller/Avanti

Gasgeruch und eine vermeintliche Verpuffung in der Biogasanlage haben in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) für Aufregung gesorgt. Was war passiert?















Die grüne Plane, die charakteristisch für Biogasanlagen wie die auf dem Sauserhof in Großbottwar ist, lag am Mittwochmorgen auf dem Boden. In der Nachbarschaft will ein Mann zur selben Zeit lang anhaltenden, starken Gasgeruch wahrgenommen haben. Später soll es einen Schlag getan haben. „Da hat das Bottwartal etwas gehallt“, sagt der Anwohner und vermutet eine Verpuffung. Danach sei das grüne Zelt auf der Biogasanlage von Martin Föll in sich zusammengefallen.

Der Nachbar, der anonym bleiben möchte, machte sich deshalb Sorgen. „Da sind ja einige Kubikmeter Gas drin, da könnte es mal richtig rumpeln“, sagt er.

Am späten Nachmittag gibt es für die Anwohner schließlich Entwarnung. Das Landratsamt hatte zwei Mitarbeiter zur Biogasanlage von Martin Föll geschickt, um den Vorfall zu untersuchen. Eine Verpuffung habe es wohl nicht gegeben, teilt das Landratsamt mit und bezieht sich dabei auf Aussagen des Betreibers. Dieser berichtete im Gespräch mit unserer Zeitung am Morgen noch von Wartungsarbeiten, die er an der Biogasanlage durchführe und für die er das grüne Zelt vom Endlager entfernte.

Foliendach hat sich gelöst

Laut den Untersuchungen des Landratsamts hat sich bei einem mit Biogas gefüllten Behälter aber offenbar die Befestigung des Foliendachs gelöst. Als Grund vermutet man einen technischen Defekt. „Dadurch entwich das gesamte in diesem Behälter vorhandene Gas in die Atmosphäre“, sagt Andreas Fritz, Sprecher des Landratsamts.

Als die Mitarbeiter der Biogasanlage den Defekt bemerkten, wurden offenbar Verbindungsleitungen zu einem benachbarten Behälter geschlossen. Außer dem entwichenen Biogas entstanden laut Landratsamt keine Umweltschäden. Gärsubstrat in flüssiger Form sei nicht ausgetreten. Es seien auch keine Personen verletzt worden.

Der betroffene Biogasbehälter beziehungsweise die Foliendachbefestigung soll nun in den nächsten Tagen von einer Fachfirma repariert werden. Bevor der Behälter wieder genutzt werden kann, werde er sicherheitstechnisch geprüft, teilt das Landratsamt Ludwigsburg mit. Mit dem Anlagen-Betreiber sei nun vereinbart, dass er der Behörde die Maßnahmen schriftlich mitteilt, die sicherstellen, dass sich das Foliendach des Gasspeichers künftig nicht mehr vom Behälter lösen kann.