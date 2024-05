21-Jährige am Bietigheimer Bahnhof sexuell belästigt

Eine junge Frau wurde am Abend vor Fronleichnam von vier Männern eingekreist, belästigt und bedroht. Offenbar waren auch Drogen im Spiel.











Eine 21 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend, 29. Mai, von mehreren Männern am Bahnhof Bietigheim-Bissingen sexuell belästigt worden. Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall in der Bahnhofsunterführung auf Höhe des Bahnsteiges 5 und 6.