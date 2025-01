Vorfall an Silvester in Berlin-Neukölln: Influencer soll wegen Raketenschuss zügig angeklagt werden

Vorfall an Silvester in Berlin-Neukölln

Seine Aktion zu Silvester hat für Empörung gesorgt - und den Influencer ins Gefängnis gebracht. Da will er schnell wieder raus. Auch die Justiz hat es eilig.











Die Berliner Staatsanwaltschaft will möglichst zügig die Ermittlungen abschließen und Anklage erheben gegen den Influencer, der an Silvester eine Rakete in eine Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen hat. „Das Verfahren wird beschleunigt behandelt“, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael Petzold, der Deutschen Presse-Agentur.