Vorfall an Realschule in Ludwigsburg

1 Polizisten konnten den Mann vorläufig festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Die Polizei hat einen 30 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der mehrere Schüler und einen Lehrer im Bereich der Gottlieb-Daimler-Realschule bedroht und beleidigt haben soll.















Link kopiert

Ludwigsburg - Ein 30 Jahre alter Mann soll am Donnerstagnachmittag in einem Schulbus sowie im Bereich der Gottlieb-Daimler-Realschule an der Kaiserstraße in Ludwigsburg mehrere Schüler sowie einen Lehrer bedroht und beleidigt haben. Nachdem der Verdächtige in ein nahe gelegenes Mehrfamilienhaus geflüchtet war, konnten ihn Polizeibeamte stellen und vorläufig festnehmen.

Wie die Polizei berichtet, habe der polizeibekannte Mann soll zunächst in einem Schulbus mehrere Schülerinnen und Schüler bedroht und beleidigt. Als er gemeinsam mit den Schülern an der Bushaltestelle „Rundsporthalle“ ausstieg, begab er sich auf das Gelände der Realschule. Dort soll er weitere Schüler und einen Lehrer bedroht und beleidigt haben. Außerdem habe er gegen Fenster des Schulgebäudes geschlagen.

Verdächtiger wird erneut ausfällig

Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Mann vor Ort zunächst nicht mehr an. Doch aufmerksame Schüler hatten beobachtet, dass sich der 30-Jährige in ein Mehrfamilienhaus zurückgezogen hatte.

Als die Polizisten dieses überprüfen wollten, trat der Tatverdächtige vor das Haus und wurde erneut ausfällig. Er ging die Schüler wieder an und reagierte nicht auf die Aufforderungen der Beamten, stehen zu bleiben. Deshalb brachten ihn die Polizisten zu Boden. Dem Tatverdächtigen wurden Handschließen angelegt und er wurde durchsucht, wobei ein sogenannter Crusher – eine Mühle, mit der man beispielsweise Cannabis zerkleinert – und eine Kleinstmenge Marihuana entdeckt wurden.

Der 30-Jährige wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen und musste bis Freitagfrüh in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg bleiben. Die Ermittlungen dauern an.