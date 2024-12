Vorfall an Korntaler Schule: Reizgas ins Klassenzimmer gesprüht

1 Reizgas versprüht: An einer Korntaler Schule werden drei junge Menschen leicht verletzt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

In einer Schule in Korntal-Münchingen sprühen Unbekannte am Montagmorgen, 16. Dezember, durch ein Fenster Reizgas in ein Klassenzimmer. Drei Schüler werden leicht verletzt, die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.











Link kopiert



Sie nutzten ein gekipptes Fenster: Unbekannte haben am Montag während der Pause Reizgas in ein Klassenzimmer einer Schule in der Goerdelerstraße in Korntal gesprüht. Als die Schülerinnen und Schüler nach der Pause gegen 10.30 Uhr die Tür zum Klassenzimmer öffneten, kam ihnen eine Wolke des versprühten Gases, das eigentlich zur Selbstverteidigung in Gefahrensituationen gedacht ist, entgegen.