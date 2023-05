Mann tritt in Stuttgart auf 27-Jährige ein – Zeugen schreiten ein

Vorfall an Haltestelle Stadtbibliothek

1 An der Haltestelle Stadtbibliothek wurde eine 22-Jährige brutal angegriffen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

An der Stuttgarter Stadtbahnhaltestelle Stadtbibliothek attackiert ein 27-Jähriger eine junge Frau brutal. Erst als Zeugen einschreiten, lässt er von ihr ab.









Die Polizei hat am Freitagabend einen Mann festgenommen, der zuvor eine 22-jährige Frau an der Stuttgarter Stadtbahnhaltestelle Stadtbibliothek geschlagen und getreten haben soll. Laut Pressemitteilung beobachten Zeugen gegen 21.10 Uhr, wie der 27-Jährige auf die bereits am Boden liegende Frau einschlug und eintrat – sie gingen dazwischen und riefen die Polizei.