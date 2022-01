Passanten an Ditzinger Realschule angepöbelt

1 Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 19-Jährige pöbelt auf dem Pausenhof einer Realschule in Ditzingen Passanten an. Als die alarmierte Polizei eintrifft und die Frau festnehmen will, eskaliert die Situation















Ditzingen - Eine 19 Jahre alte Frau soll am Donnerstag Passanten auf dem Pausenhof einer Realschule in der Gröninger Straße in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) angepöbelt und danach Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben.

Wie die Beamten mitteilen, hatte die 19-Jährige am frühen Nachmittag die Passanten angepöbelt, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Die Polizisten trafen gegen 13.35 Uhr am Ort des Geschehens ein. Als die junge Frau die Beamten erblickte, versuchte sie zu flüchten. Die Polizisten konnten dies allerdings verhindern, doch die 19-Jährige wehrte sich nach Kräften gegen ihre Festnahme.

Sie schlug und trat nach den Einsatzkräften und stieß mehrmals Beleidigungen aus. Letztlich musste sie mit einer Handschließe gefesselt und zum Polizeirevier gebracht werden. Ihr wurde ein Platzverweis für das Schulgelände erteilt, bevor sie wieder auf freien Fuß entlassen wurde. Ein Polizeibeamter zog sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu.