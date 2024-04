Vorfall an Bahnsteig am Hauptbahnhof München

1 Der Mann soll sein großes Geschäft an einem Bahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes erledigt haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

An einem Bahnsteig am Münchner Hauptbahnhof soll ein 41-Jähriger sein großes Geschäft erledigt haben. Als ihn ein Bahnmitarbeiter darauf anspricht, eskaliert die Situation.











Ein Mann hat sein großes Geschäft am Bahnsteig des Münchner Hauptbahnhofs erledigt und anschließend einen Bahnmitarbeiter mit einem Messer bedroht. Verletzt wurde der 60-jährige Bahnmitarbeiter nicht, so die Polizei am Freitag.