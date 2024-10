Zu gleich zwei Auseinandersetzungen zwischen derselben Gruppe von drei Männern ist es am Sonntag am Tübinger Hauptbahnhof gekommen. Zuvor hatte ein 43-Jähriger seine beiden Kontrahenten mit einem Messer bedroht.

Wie die Polizei mitteilte, soll ein 43-Jähriger gegen 17.15 Uhr im Bereich des Eingangs zum Tübinger Bahnhof einen 33-Jährigen geschlagen haben. Daraufhin entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und dem 30-jährigen Begleiter des 30 Jahre alten Beteiligten. Laut Angaben der Polizei erlitt der 43-Jährige dabei leichte Verletzungen.

Nachdem er ärztlich versorgt wurde, wurde der alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. Die beiden anderen, ebenfalls alkoholisierten Männer wurden nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen.

Streit mit Messer ging der Auseinandersetzung am Abend voraus

Wie die Polizei mitteilte, waren die drei Männer bereits am Nachmittag aneinandergeraten. So soll der 43-Jährige die beiden anderen Männer bereits um kurz vor 14.30 Uhr an einem Bussteig mit einem Messer bedroht haben. Der 33-Jährige setzte laut Angaben der Polizei daraufhin Pfefferspray ein.

Der Rettungsdienst versorgte den 43-Jährigen vor Ort, dem in der Folge ein Platzverweis erteilt wurde. Sowohl das Messer als auch das Pfefferspray wurden sichergestellt. Das Polizeirevier Tübingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.