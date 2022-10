Vorfall am Stuttgarter Schlossplatz

1 Die Tat spielte sich auf der Freitreppe am Schlossplatz ab (Archivbild). Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Ein 27-Jähriger sitzt auf der Freitreppe am Schlossplatz und trinkt Bier. Als sich ein 17-Jähriger zu ihm gesellt und ungefragt ein Bier nimmt, eskaliert die Situation.















Ein 17 Jahre alter Jugendlicher steht im Verdacht, am Freitagabend am Schlossplatz in Stuttgart-Mitte zunächst eine Flasche Bier von einem 27-Jährigen gestohlen und diesem danach mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Verdächtigen vorläufig festnehmen.

Wie die Polizei berichtet, saß der 27-Jährige gegen 23.30 Uhr am Schlossplatz auf der Freitreppe und trank Alkohol. Zu ihm gesellte sich der 17-Jährige und nahm ungefragt eine Flasche Bier an sich. Obwohl der 27-Jährige den Jüngeren dazu aufforderte, die Flasche zurückzugeben, weigerte sich dieser. Daraufhin soll der 17-Jährige seinem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte nahmen den 17-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.