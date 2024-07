Vorfall am Stuttgarter Schlossplatz: Gruppe steigt in Auto von Security-Firma und geht auf Mitarbeiter los

may 12.07.2024 - 14:24 Uhr

Gruppe steigt in Auto von Security-Firma und geht auf Mitarbeiter los

Vorfall am Stuttgarter Schlossplatz

1 Der Vorfall ereignete sich am Schlossplatz (Archivbild). Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein Mitarbeiter seines Sicherheitsdienstes lässt nachts sein Auto auf dem Schlossplatz stehen. Ein Fremder steigt in sein Auto ein und fährt los.











Eine Gruppe von Personen ist in der Nacht zum Sonntag auf dem Schlossplatz in das Auto eines 24-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiters gestiegen und hat ihn geschlagen und beleidigt. Der 24-Jährige stellte den Dacia gegen 3 Uhr auf dem Schlossplatz vor dem Abgang zur Stadtbahn unverschlossen ab und ging einige Meter weg, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Personen hätten sich genähert, einer von ihnen setzten sich in das Auto. Der Unbekannte startete laut Polizei den Motor und fuhr etwa einen Meter nach vorne, bevor der Motor ausging.