Vorfall am Stuttgarter Schlossplatz: 30-Jähriger greift Prüfer nach Fahrscheinkontrolle an
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Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

An einer Stadtbahnhaltestelle in Stuttgart ist ein Mann nach einer Fahrscheinkontrolle ausgerastet. Er soll zwei Kontrolleure angegriffen haben.

Ein 30 Jahre alter Mann hat am Donnerstagmittag in Stuttgart an der Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz zwei Fahrkartenprüfer angegriffen. Nach Angaben der Polizei kontrollierte ein 33-jähriger Prüfer den Mann gegen 13.25 Uhr beim Aussteigen aus der Stadtbahn. Anstatt einen Fahrschein vorzuzeigen, soll der 30-Jährige den Kontrolleur weggestoßen haben und geflüchtet sein.

 

Ein 57 Jahre alter Kollege des Prüfers stellte sich ihm in den Weg und nahm ihn fest. Dabei soll der Tatverdächtige auch ihn geschlagen haben. Das Sicherheitspersonal griff ein und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest, setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen jedoch wieder auf freien Fuß.

 