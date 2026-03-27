Vorfall am Stuttgarter Schlossplatz: 30-Jähriger greift Prüfer nach Fahrscheinkontrolle an

1 Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

An einer Stadtbahnhaltestelle in Stuttgart ist ein Mann nach einer Fahrscheinkontrolle ausgerastet. Er soll zwei Kontrolleure angegriffen haben.











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Ein 30 Jahre alter Mann hat am Donnerstagmittag in Stuttgart an der Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz zwei Fahrkartenprüfer angegriffen. Nach Angaben der Polizei kontrollierte ein 33-jähriger Prüfer den Mann gegen 13.25 Uhr beim Aussteigen aus der Stadtbahn. Anstatt einen Fahrschein vorzuzeigen, soll der 30-Jährige den Kontrolleur weggestoßen haben und geflüchtet sein.