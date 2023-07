Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Polizeibeamte wurden angegriffen und beleidigt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine offenbar unter Drogeneinfluss stehende 17-Jährige wird in der Nacht zum Mittwoch am Stuttgarter Hauptbahnhof kontrolliert. Die Überprüfung eskaliert schnell, ein Polizist wird verletzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine 17 Jahre alte Jugendliche soll in der Nacht zum Mittwoch am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte Sanitäter und Polizisten attackiert haben.