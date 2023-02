1 Die beiden Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Ein 29 Jahre alter Mann soll am Freitagnachmittag zwei Zivilpolizisten am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte bespuckt und sich anschließend gegen die Festnahme gewehrt haben. Ein 32-Jähriger sei dem Verdächtigen zu Hilfe gekommen und habe dabei nach den Beamten getreten.

Wie die Bundespolizei berichtet, befanden sich die Zivilbeamten der Landespolizei am Gleis 101 und 102 in einem Einsatz, als der 29-Jährige in Richtung der beiden Polizisten gespuckt haben soll. Die Polizisten forderten den Mann daraufhin auf, dies zu unterlassen, was den 29-Jährigen offenbar wenig beeindruckte. So habe er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt, sodass die Zivilpolizisten den Mann zu Boden brachten und ihm Handschellen anlegten.

Dies bekam der 32-Jährige mit, der sich ebenfalls am Bahnsteig befand. Er soll sich während des Anlegens der Handschellen eingemischt haben. Außerdem habe er versucht, nach den Beamten zu treten. Mit Unterstützung der alarmierten Kräfte der Landes- und Bundespolizei konnte die Situation beruhigt werden, die Verdächtigen wurden festgenommen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen des Verdachts einer versuchten Körperverletzung.