Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Der Mann soll vor einer einfahrenden Regionalbahn die Gleise überquert haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 21-Jähriger überquert am Samstagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof die Gleise vor einer einfahrenden Regionalbahn. Der Zugführer reagiert geistesgegenwärtig. Die Bundespolizei rückt an.











Ein 21 Jahre alter Mann soll am späten Samstagabend am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte vor einer einfahrenden Regionalbahn die Gleise überquert und somit den Zugführer zu einer Schnellbremsung gezwungen haben. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen dingfest machen.