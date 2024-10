Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Die Polizei ermittelt nun gegen den 82-Jährigen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Zwei Bahnmitarbeiter werden am Dienstagabend von einem 82 Jahre alten Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof beleidigt und attackiert. Was war vorgefallen?











Ein 82 Jahre alter Mann soll am Dienstagabend zwei 23 und 39 Jahre alte Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte beleidigt und angegriffen haben. Polizeibeamte nahmen den Senior vorläufig fest.