Ein 22-Jähriger kann bei einer Fahrkartenkontrolle keinen Fahrausweis vorzeigen. Die Kontrolleure rufen die Polizei. Dann eskaliert die Situation.















Ein mutmaßlicher Schwarzfahrer soll am Sonntagmorgen während einer Polizeikontrolle am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte eine Bundespolizistin bespuckt und beleidigt haben. Der offensichtlich stark betrunkene 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wegen seines Zustandes in eine Klinik gebracht.

Wie die Bundespolizei berichtet, war der 22-Jährige in einem Interregio in eine Fahrausweiskontrolle geraten. Dabei konnte er keinen Fahrschein vorzeigen, sodass die Kontrolleure die Polizei verständigten. Als der Verdächtige gegen 5.50 Uhr auf Gleis 13 am Hauptbahnhof kontrolliert wurde, zeigte er sich sichtlich aggressiv. So soll er die Beamtin mehrfach beschimpft und ihr schließlich ins Gesicht gespuckt haben.

Polizisten brachten den renitenten Mann zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Die Beamten brachten ihn auf das Bundespolizeirevier, wo bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der 22-Jährige wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.